Число страниц в книге 570 число строк на странице 77 число символов в строке 65 определите объем информации в Мбайтах
Информатика
Число страниц в книге 570 число строк на странице 77 число символов в строке 65 определите объем информации в Мбайтах
Ответ(ы):
Гость:
Примерно 2,72 Мбайта
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