Проверочное слово слова привязали ???
Русский язык
Проверочное слово слова привязали ???
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Для проверки буквы "Я": привЯзанный
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