ЛЮДИИИИИИИ ПОМОГИТЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ!!!!!!!! СРОЧНООООООООООоООООО!!!!¡¡!¡!!!!!!

Окружающий мир
ЛЮДИИИИИИИ ПОМОГИТЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ!!!!!!!! СРОЧНООООООООООоООООО!!!!¡¡!¡!!!!!!
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Автор: Гость
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Гость:
Ответ: домострой. Если конечно не ошибаюсь
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