ЛЮДИИИИИИИ ПОМОГИТЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ!!!!!!!! СРОЧНООООООООООоООООО!!!!¡¡!¡!!!!!!
Окружающий мир
ЛЮДИИИИИИИ ПОМОГИТЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ!!!!!!!! СРОЧНООООООООООоООООО!!!!¡¡!¡!!!!!!
Ответ(ы):
Гость:
Ответ: домострой. Если конечно не ошибаюсь
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