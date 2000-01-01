Вычислите с остатком: 155:70 1980:900 5000:60 14000:300 3252:60 14450:700 6568:80 27560:500
Математика
Вычислите с остатком: 155:70 1980:900 5000:60 14000:300 3252:60 14450:700 6568:80 27560:500
Ответ(ы):
Гость:
155/70=2,21 -140 150 -140 100 -70 30остаток 1980/90=22 -180 180 -180 0 5000/60=83,3 -480 200 -180 200 -180 20остаток 14000/300=46,66 -1200 2000 -1800 2000 -1800 2000 -1800 200остаток 3252/60=54,2 -300 252 -240 120 -120 0 14450/70=206,42 -140 450 -420 300 -280 200 -140 60остаток 6568/80=82,1 -640 168 -160 80 -80 0 27560/500=55,12 -2500 2560 -2500 600 -500 1000 -1000 0
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