Андрей прочитал четвертую часть книги из 96 страниц сколько страниц прочитал Андр??й? решите задачу составив уравнение?

Математика
Андрей прочитал четвертую часть книги из 96 страниц сколько страниц прочитал Андр??й? решите задачу составив уравнение?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
96 : 4 = 24 (стр) - одна четвертая часть книги 24 * 1 = 24 (стр) - прочитал Андрей Ответ: 24 страницы
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