Какова цена деления шкалы вольтметра?
Физика
Какова цена деления шкалы вольтметра?
Ответ(ы):
Гость:
Сначала найдём напряжение: U=I*R, U=1,5*4=6B Итак, 6В и 6 делений, значит вычислим одно деление 6:6=1 В. Ответ: ц.д. 1В
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