Какова цена деления шкалы вольтметра?

Физика
Какова цена деления шкалы вольтметра?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Сначала найдём напряжение: U=I*R, U=1,5*4=6B Итак, 6В и 6 делений, значит вычислим  одно деление 6:6=1 В. Ответ: ц.д. 1В
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
13. Мяч выпустили из рук на высоте 12 м от поверхности Земли с нулевой начальной скоростью. Его кинетическая энергия при падении на землю составила...
Ответить
Русский язык
Вставь пропущенные буевы. Обозначь ту часть слова,в которой они находятся. Уб_жало м_л_ко. Уб_жало д_леко! Вддоль по ул_це пустилось,Через площа_ь ...
Ответить
Алгебра
Извлеките корень пожалуйста 25√3
Ответить
Биология
Омываниет клетки и осуществляет обмен веществ
Ответить
Математика
Вычислите с остатком: 155:70 1980:900 5000:60 14000:300 3252:60 14450:700 6568:80 27560:500
Ответить