Какую силу сопротивления (в основном, это сила сопротивления воздуха) преодолевает велосипедист, если работа велосипедиста на каждом километре пути равна 61 килоджоуль? Ответ дайте в ньютонах.
Физика
Какую силу сопротивления (в основном, это сила сопротивления воздуха) преодолевает велосипедист, если работа велосипедиста на каждом километре пути равна 61 килоджоуль? Ответ дайте в ньютонах.
Ответ(ы):
Гость:
Дано A=61 000 Дж S=1000 м Fс- ? при равномерном движении Fтяг=Fс=A/S=61000/1000=61 Н Ответ Fс=61 Н
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