Какую силу сопротивления (в основном, это сила сопротивления воздуха) преодолевает велосипедист, если работа велосипедиста на каждом километре пути равна 61 килоджоуль? Ответ дайте в ньютонах.

Физика
Какую силу сопротивления (в основном, это сила сопротивления воздуха) преодолевает велосипедист, если работа велосипедиста на каждом километре пути равна 61 килоджоуль? Ответ дайте в ньютонах.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Дано A=61 000 Дж    S=1000 м     Fс- ? при равномерном движении Fтяг=Fс=A/S=61000/1000=61 Н Ответ Fс=61 Н
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