Какую силу сопротивления (в основном, это сила сопротивления воздуха) преодолевает велосипедист, если работа велосипедиста на каждом километре пути равна 61 килоджоуль? Ответ дайте в ньютонах.

Физика

Какую силу сопротивления (в основном, это сила сопротивления воздуха) преодолевает велосипедист, если работа велосипедиста на каждом километре пути равна 61 килоджоуль? Ответ дайте в ньютонах.

Автор: Гость