У какой фигуры больше площади прямоугольника со стороной 25 дециметров и 27 дециметров или у квадрата со стороно.й 260 сантиметров

Математика
У какой фигуры больше площади прямоугольника со стороной 25 дециметров и 27 дециметров или у квадрата со стороно.й 260 сантиметров
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1 дм = 10 см 260 см = 26 дм 25*27 = 675 дм² - площадь прямоугольника 26*26 = 676 дм² - площадь квадрата 676 - 675 = 1 дм² - на столько площадь квадрата больше Ответ: площадь квадрата больше 
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