У какой фигуры больше площади прямоугольника со стороной 25 дециметров и 27 дециметров или у квадрата со стороно.й 260 сантиметров

Математика

У какой фигуры больше площади прямоугольника со стороной 25 дециметров и 27 дециметров или у квадрата со стороно.й 260 сантиметров

Автор: Гость