Упростите выражение 1)x^6*(x^2)^4 2)a^6*a/a^8 3)(-4a^4b^3)^3 4)8x^4*y^3/12x^8y ^ - это степень
Алгебра
Упростите выражение 1)x^6*(x^2)^4 2)a^6*a/a^8 3)(-4a^4b^3)^3 4)8x^4*y^3/12x^8y ^ - это степень
Ответ(ы):
Гость:
Решение смотри в приложении
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Какую силу сопротивления (в основном, это сила сопротивления воздуха) преодолевает велосипедист, если работа велосипедиста на каждом километре пути...
Математика
У какой фигуры больше площади прямоугольника со стороной 25 дециметров и 27 дециметров или у квадрата со стороно.й 260 сантиметров
Математика
В один магазин привезли муку за 2 рейса,в другой за 6. Во второй магазин привезли на 60 ц больше,чем в первый. Сколько ц муки привезли в каждый маг...