Упростите выражение 1)x^6*(x^2)^4 2)a^6*a/a^8 3)(-4a^4b^3)^3 4)8x^4*y^3/12x^8y ^ - это степень

Алгебра
Упростите выражение 1)x^6*(x^2)^4 2)a^6*a/a^8 3)(-4a^4b^3)^3 4)8x^4*y^3/12x^8y ^ - это степень
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