Щенок спал на коврике около двери вдруг сквозь сон он услышал мяуканье щенок подн??л голову это кто сказал "мяу" ! Спиши, каждое предложение ...

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Щенок спал на коврике около двери вдруг сквозь сон он услышал мяуканье щенок подн??л голову это кто сказал "мяу" ! Спиши, каждое предложение ...

Автор: Гость