Щенок спал на коврике около двери вдруг сквозь сон он услышал мяуканье щенок подн??л голову это кто сказал "мяу" ! Спиши, каждое предложение ...
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Щенок спал на коврике около двери вдруг сквозь сон он услышал мяуканье щенок подн??л голову это кто сказал "мяу" ! Спиши, каждое предложение ...
Ответ(ы):
Гость:
Щенок спал на коврике около двери. Вдруг сквозь сон он услышам мяуканье,щенок поднял голову - "это кто сказал мяу?".
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