Ящик вмещающий 34кг яблок заполнен на 3/5. сколько можно ещё яблок вместить в ящик

Гость: Гость:

Примем емкость ящика за 1 целую. 1) 1 - 3/5 = 5/5 - 3/5 = 2/5 частей ящика не заполнено, следовательно, туда могут поместиться еще какое-то количество яблок. 2) 34 • 2/5 = 34•2/5 = 6,8 • 2 • 13,6 кг яблок можно вместить еще в ящик. Ответ: 13,6 кг.