Температуру воздуха измерили с помощью термометра, точность которого составляет 1 °C. Какой в действительности могла быть температура воздуха, если термометр показал 25 °C? Отметьте НЕВОЗМОЖНЫЙ вариант. А) 24,2 °С Б) 23,8 °С ...
Математика
Температуру воздуха измерили с помощью термометра, точность которого составляет 1 °C. Какой в действительности могла быть температура воздуха, если термометр показал 25 °C? Отметьте НЕВОЗМОЖНЫЙ вариант. А) 24,2 °С Б) 23,8 °С Г) 25,6 °С В) 26 °С
Ответ(ы):
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Ответ-в, тк термометр точен ДО 1 градуса
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