Стремление укрепить государственный аппарат заставило Николая 1: (1) Сократить количество военных в органах власти (2)реорганизовать министерства в коллегии (3) увеличить армию чиновников (4) создать выборный Сенат. Помогите,оч...

История

Стремление укрепить государственный аппарат заставило Николая 1: (1) Сократить количество военных в органах власти (2)реорганизовать министерства в коллегии (3) увеличить армию чиновников (4) создать выборный Сенат. Помогите,очень надо.

Автор: Гость