Стремление укрепить государственный аппарат заставило Николая 1: (1) Сократить количество военных в органах власти (2)реорганизовать министерства в коллегии (3) увеличить армию чиновников (4) создать выборный Сенат. Помогите,оч...
История
Стремление укрепить государственный аппарат заставило Николая 1: (1) Сократить количество военных в органах власти (2)реорганизовать министерства в коллегии (3) увеличить армию чиновников (4) создать выборный Сенат. Помогите,очень надо.
Ответ(ы):
Гость:
Правильный ответ 3)увеличить армию чиновников.
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