Диагонали ромба 8см и 6 найдите стороны ромба

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Диагонали ромба точкой пересечения делятся пополам, и диагонали ромба перпендикулярны. Следовательно, ромб диагоналями делится на 4 равных прямоугольных треугольника. Катеты каждого из этих треугольников равны половинам диагоналей, т.е. 3 и 4 см. Гипотенуза треугольника - это боковая сторона ромба. -> a^2 = 3^2+4^2 = 16+9 = 25 -> a =5. Ромб - это параллелограмм, у которого все стороны равны.