Диагонали ромба 8см и 6 найдите стороны ромба

Математика
Диагонали ромба 8см и 6 найдите стороны ромба
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Диагонали ромба точкой пересечения делятся пополам, и диагонали ромба перпендикулярны. Следовательно, ромб диагоналями делится на 4 равных прямоугольных треугольника. Катеты каждого из этих треугольников равны половинам диагоналей, т.е. 3 и 4 см. Гипотенуза треугольника - это боковая сторона ромба.   ->  a^2 = 3^2+4^2 = 16+9 = 25  ->  a =5.  Ромб - это параллелограмм, у которого все стороны  равны.
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