А*5+796=1021 уравнение, 859+в:6=1224 уравнение

Гость: Гость:

А•5 + 796 = 1021 а•5 = 1021 - 796 а•5 = 225 а= 225 : 5 а = 45 859 + в : 6 = 1224 в : 6 = 1224 - 859 в : 6 = 365 в = 365 : 6 в = 60 5/60 ( 60 целых и 5/60)