1) Спишите словосочетания и определите падеж имен существительных Перепрыгнул через лужу,вышел за ворот,стучали в дверь,отвечать у доски,как в воду кануть,заварить кашу,встать с левой ноги,ищи ветра в поле,делать из муки слон...

Русский язык

1) Спишите словосочетания и определите падеж имен существительных Перепрыгнул через лужу,вышел за ворот,стучали в дверь,отвечать у доски,как в воду кануть,заварить кашу,встать с левой ноги,ищи ветра в поле,делать из муки слона,в лапатах у волка ,говорить про товарища,борьба за место. 2) запиши транскрипцыю слов. Укажи количество букв и звуков отвечать{ }-...б ..зв борьба{ }-...б ...зв

Автор: Гость