1) Спишите словосочетания и определите падеж имен существительных Перепрыгнул через лужу,вышел за ворот,стучали в дверь,отвечать у доски,как в воду кануть,заварить кашу,встать с левой ноги,ищи ветра в поле,делать из муки слон...

Русский язык
1) Спишите словосочетания и определите падеж имен существительных Перепрыгнул через лужу,вышел за ворот,стучали в дверь,отвечать у доски,как в воду кануть,заварить кашу,встать с левой ноги,ищи ветра в поле,делать из муки слона,в лапатах у волка ,говорить про товарища,борьба за место. 2) запиши транскрипцыю слов. Укажи количество букв и звуков отвечать{ }-...б ..зв борьба{ }-...б ...зв
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Перепрыгнул через лужу-В.п., вышел за ворота-В.п., стучали в дверь-В.п., отвечать у доски-Р.п., как в воду-В.п. кануть, заварить кашу-В.п., встать с левой ноги-Р.п., ищи ветра-В.п. в поле, делать из муки-Р.п. слона-В.п., в лапах-П.п. у волка-Р.п., говорить про товарища-В.п., борьба за место-В.п. отвечать{адв`ичат`}-8б  7зв борьба{бар`ба }-6б  5зв
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