Составьте УРАВНЕНИЕ! по условию задачи и решите его. 2)У Веры было 42 наклейки,она выиграла х наклеек,15 наклеек она отдала сестре,и у нее осталось ровно 50 наклеек.Сколько наклеек выиграла Вера?
Математика
Составьте УРАВНЕНИЕ! по условию задачи и решите его. 2)У Веры было 42 наклейки,она выиграла х наклеек,15 наклеек она отдала сестре,и у нее осталось ровно 50 наклеек.Сколько наклеек выиграла Вера?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
42+х-15=50 27+х=50 х=50-27 х=23 наклейки выиграла
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