Составьте УРАВНЕНИЕ! по условию задачи и решите его. 2)У Веры было 42 наклейки,она выиграла х наклеек,15 наклеек она отдала сестре,и у нее осталось ровно 50 наклеек.Сколько наклеек выиграла Вера?

Математика

Составьте УРАВНЕНИЕ! по условию задачи и решите его. 2)У Веры было 42 наклейки,она выиграла х наклеек,15 наклеек она отдала сестре,и у нее осталось ровно 50 наклеек.Сколько наклеек выиграла Вера?

Автор: Гость