Составьте УРАВНЕНИЕ! по условию задачи и решите его. 2)У Веры было 42 наклейки,она выиграла х наклеек,15 наклеек она отдала сестре,и у нее осталось ровно 50 наклеек.Сколько наклеек выиграла Вера?

Математика
Составьте УРАВНЕНИЕ! по условию задачи и решите его. 2)У Веры было 42 наклейки,она выиграла х наклеек,15 наклеек она отдала сестре,и у нее осталось ровно 50 наклеек.Сколько наклеек выиграла Вера?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
42+х-15=50 27+х=50 х=50-27 х=23 наклейки выиграла
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Помогите пожалуйста решить уравнение
Ответить
Русский язык
Укажите подлежащие и сказуемое в привёдёном ниже предложени.7пж
Ответить
Литература
Составить план к рассказу пожар во флигеле или подвиг во льдах
Ответить
Русский язык
Ребята помогите пожалуйста !) я вместо совпАдает написала совпОдает нужно прав??ло или часть правила по которому слова пишется
Ответить
Математика
Какое спр слова зажжена
Ответить