Ребята помогите пожалуйста !) я вместо совпАдает написала совпОдает нужно прав??ло или часть правила по которому слова пишется

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Ребята помогите пожалуйста !) я вместо совпАдает написала совпОдает нужно прав??ло или часть правила по которому слова пишется

Автор: Гость