Ребята помогите пожалуйста !) я вместо совпАдает написала совпОдает нужно прав??ло или часть правила по которому слова пишется
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Ребята помогите пожалуйста !) я вместо совпАдает написала совпОдает нужно прав??ло или часть правила по которому слова пишется
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На сколько я помню проверочное слово совпасть
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