Отметь одноименные слова а) гора -горький б) гора-горный в) бережет- бережок г) бере?? бережливый.
Русский язык
Отметь одноименные слова а) гора -горький б) гора-горный в) бережет- бережок г) бере?? бережливый.
Ответ(ы) на вопрос:
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Правильный ответ б)гора-горный
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