Отметь одноименные слова а) гора -горький б) гора-горный в) бережет- бережок г) бере?? бережливый.

Русский язык

Отметь одноименные слова а) гора -горький б) гора-горный в) бережет- бережок г) бере?? бережливый.

Автор: Гость