Пачему чуб всё таки решил отдать дочь замуж за вакалу

Гость: Гость:

Я инвалид. Тяжелые жизненные обстоятельства заставили меня заняться предпринимательской деятельностью. Для меня подходит только работа на дому. Вот и пришлось заняться пошивом шапок. Начинал все с нуля. Шили шапки с нового меха. Учились на ошибках. Мех надо было покупать, а то и самому выделывать шкуры, шить, и самое главное нужно было уметь продавать. В конце - концов благодаря пробам и ошибкам, пришел к выводу, что легче и выгоднее заниматься пошивом шапок из ношеного меха, то есть из старых шапок и воротников. Я инвалид. Тяжелые жизненные обстоятельства заставили меня заняться предпринимательской деятельностью. Для меня подходит только работа на дому. Вот и пришлось заняться пошивом шапок. Начинал все с нуля. Шили шапки с нового меха. Учились на ошибках. Мех надо было покупать, а то и самому выделывать шкуры, шить, и самое главное нужно было уметь продавать. В конце - концов благодаря пробам и ошибкам, пришел к выводу, что легче и выгоднее заниматься пошивом шапок из ношеного меха, то есть из старых шапок и воротников. Я инвалид. Тяжелые жизненные обстоятельства заставили меня заняться предпринимательской деятельностью. Для меня подходит только работа на дому. Вот и пришлось заняться пошивом шапок. Начинал все с нуля. Шили шапки с нового меха. Учились на ошибках. Мех надо было покупать, а то и самому выделывать шкуры, шить, и самое главное нужно было уметь продавать. В конце - концов благодаря пробам и ошибкам, пришел к выводу, что легче и выгоднее заниматься пошивом шапок из ношеного меха, то есть из старых шапок и воротников. Я инвалид. Тяжелые жизненные обстоятельства заставили меня заняться предпринимательской деятельностью. Для меня подходит только работа на дому. Вот и пришлось заняться пошивом шапок. Начинал все с нуля. Шили шапки с нового меха. Учились на ошибках. Мех надо было покупать, а то и самому выделывать шкуры, шить, и самое главное нужно было уметь продавать. В конце - концов благодаря пробам и ошибкам, пришел к выводу, что легче и выгоднее заниматься пошивом шапок из ношеного меха, то есть из старых шапок и воротников. Я инвалид. Тяжелые жизненные обстоятельства заставили меня заняться предпринимательской деятельностью. Для меня подходит только работа на дому. Вот и пришлось заняться пошивом шапок. Начинал все с нуля. Шили шапки с нового меха. Учились на ошибках. Мех надо было покупать, а то и самому выделывать шкуры, шить, и самое главное нужно было уметь продавать. В конце - концов благодаря пробам и ошибкам, пришел к выводу, что легче и выгоднее заниматься пошивом шапок из ношеного меха, то есть из старых шапок и воротников. Я инвалид. Тяжелые жизненные обстоятельства заставили меня заняться предпринимательской деятельностью. Для меня подходит только работа на дому. Вот и пришлось заняться пошивом шапок. Начинал все с нуля. Шили шапки с нового меха. Учились на ошибках. Мех надо было покупать, а то и самому выделывать шкуры, шить, и самое главное нужно было уметь продавать. В конце - концов благодаря пробам и ошибкам, пришел к выводу, что легче и выгоднее заниматься пошивом шапок из ношеного меха, то есть из старых шапок и воротников. Я инвалид. Тяжелые жизненные обстоятельства заставили меня заняться предпринимательской деятельностью. Для меня подходит только работа на дому. Вот и пришлось заняться пошивом шапок. Начинал все с нуля. Шили шапки с нового меха. Учились на ошибках. Мех надо было покупать, а то и самому выделывать шкуры, шить, и самое главное нужно было уметь продавать. В конце - концов благодаря пробам и ошибкам, пришел к выводу, что легче и выгоднее заниматься пошивом шапок из ношеного меха, то есть из старых шапок и воротников. Я инвалид. Тяжелые жизненные обстоятельства заставили меня заняться предпринимательской деятельностью. Для меня подходит только работа на дому. Вот и пришлось заняться пошивом шапок. Начинал все с нуля. Шили шапки с нового меха. Учились на ошибках. Мех надо было покупать, а то и самому выделывать шкуры, шить, и самое главное нужно было уметь продавать.