Пачему чуб всё таки решил отдать дочь замуж за вакалу

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Пачему чуб всё таки решил отдать дочь замуж за вакалу
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я инвалид. Тяжелые жизненные обстоятельства заставили меня заняться предпринимательской деятельностью. Для меня подходит только работа на дому. Вот и пришлось заняться пошивом шапок. Начинал все с нуля. Шили шапки с нового меха. Учились на ошибках. Мех надо было покупать, а то и самому выделывать шкуры, шить, и самое главное нужно было уметь продавать. В конце - концов благодаря пробам и ошибкам, пришел к выводу, что легче и выгоднее заниматься пошивом шапок из ношеного меха, то есть из старых шапок и воротников. Я инвалид. Тяжелые жизненные обстоятельства заставили меня заняться предпринимательской деятельностью. Для меня подходит только работа на дому. Вот и пришлось заняться пошивом шапок. Начинал все с нуля. Шили шапки с нового меха. Учились на ошибках. Мех надо было покупать, а то и самому выделывать шкуры, шить, и самое главное нужно было уметь продавать. В конце - концов благодаря пробам и ошибкам, пришел к выводу, что легче и выгоднее заниматься пошивом шапок из ношеного меха, то есть из старых шапок и воротников. Я инвалид. Тяжелые жизненные обстоятельства заставили меня заняться предпринимательской деятельностью. Для меня подходит только работа на дому. Вот и пришлось заняться пошивом шапок. Начинал все с нуля. Шили шапки с нового меха. Учились на ошибках. Мех надо было покупать, а то и самому выделывать шкуры, шить, и самое главное нужно было уметь продавать. В конце - концов благодаря пробам и ошибкам, пришел к выводу, что легче и выгоднее заниматься пошивом шапок из ношеного меха, то есть из старых шапок и воротников. Я инвалид. Тяжелые жизненные обстоятельства заставили меня заняться предпринимательской деятельностью. Для меня подходит только работа на дому. Вот и пришлось заняться пошивом шапок. Начинал все с нуля. Шили шапки с нового меха. Учились на ошибках. Мех надо было покупать, а то и самому выделывать шкуры, шить, и самое главное нужно было уметь продавать. В конце - концов благодаря пробам и ошибкам, пришел к выводу, что легче и выгоднее заниматься пошивом шапок из ношеного меха, то есть из старых шапок и воротников. Я инвалид. Тяжелые жизненные обстоятельства заставили меня заняться предпринимательской деятельностью. Для меня подходит только работа на дому. Вот и пришлось заняться пошивом шапок. Начинал все с нуля. Шили шапки с нового меха. Учились на ошибках. Мех надо было покупать, а то и самому выделывать шкуры, шить, и самое главное нужно было уметь продавать. В конце - концов благодаря пробам и ошибкам, пришел к выводу, что легче и выгоднее заниматься пошивом шапок из ношеного меха, то есть из старых шапок и воротников. Я инвалид. Тяжелые жизненные обстоятельства заставили меня заняться предпринимательской деятельностью. Для меня подходит только работа на дому. Вот и пришлось заняться пошивом шапок. Начинал все с нуля. Шили шапки с нового меха. Учились на ошибках. Мех надо было покупать, а то и самому выделывать шкуры, шить, и самое главное нужно было уметь продавать. В конце - концов благодаря пробам и ошибкам, пришел к выводу, что легче и выгоднее заниматься пошивом шапок из ношеного меха, то есть из старых шапок и воротников. Я инвалид. Тяжелые жизненные обстоятельства заставили меня заняться предпринимательской деятельностью. Для меня подходит только работа на дому. Вот и пришлось заняться пошивом шапок. Начинал все с нуля. Шили шапки с нового меха. Учились на ошибках. Мех надо было покупать, а то и самому выделывать шкуры, шить, и самое главное нужно было уметь продавать. В конце - концов благодаря пробам и ошибкам, пришел к выводу, что легче и выгоднее заниматься пошивом шапок из ношеного меха, то есть из старых шапок и воротников. Я инвалид. Тяжелые жизненные обстоятельства заставили меня заняться предпринимательской деятельностью. Для меня подходит только работа на дому. Вот и пришлось заняться пошивом шапок. Начинал все с нуля. Шили шапки с нового меха. Учились на ошибках. Мех надо было покупать, а то и самому выделывать шкуры, шить, и самое главное нужно было уметь продавать.
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