Выписать родственные слова.выделить общую часть?от какого слова образовалось уменьшительно-ласкательное слово петушок?запиши это слово.поставь слово перышек в начальную форму.
Русский язык
Выписать родственные слова.выделить общую часть?от какого слова образовалось уменьшительно-ласкательное слово петушок?запиши это слово.поставь слово перышек в начальную форму.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я думаю,что петушок произошло от слова - петух Пёрышек- пёрышко
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