Выписать родственные слова.выделить общую часть?от какого слова образовалось уменьшительно-ласкательное слово петушок?запиши это слово.поставь слово перышек в начальную форму.

Русский язык
Выписать родственные слова.выделить общую часть?от какого слова образовалось уменьшительно-ласкательное слово петушок?запиши это слово.поставь слово перышек в начальную форму.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я думаю,что петушок произошло от слова - петух Пёрышек- пёрышко
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Технология
Пачему чуб всё таки решил отдать дочь замуж за вакалу
Ответить
Математика
На какие числа делится сумма 21 умножить на 95 плюс 21 умножить на 253 кроме числа 21
Ответить
География
Как путишественники неофициально называют озеро Сёрвогсватн
Ответить
Литература
Синтаксис произведения к морю А.С.Пушкина
Ответить
Математика
Сумма двух чисел равна 345, что больше разности в 3 раза. Найдите большее число.
Ответить