Смысл высказывания С.Я.Маршака "В словаре языка таится чудесая возможность обращаться к нашей памяти,воображению,самым разным ощущениями чувствам,вызывая в нашем представлении живую реальность"

Гость: Гость:

Смысл в том, что в словаре собраны значения слов и высказываний, которые вносились туда на протяжении нескольких десятков лет. Если провести время за словарем, то можно наблюдать, каким же образом получаются новые слова, в каких случаях их когда-то могли употреблять.Таким образом можно представить, как работало воображение людей, и самому вообразить, быт и культуру того времени, что можно назвать исторической памятью.