Помогите пожалуйста англиский b T или F

Английский язык
Помогите пожалуйста англиский b T или F
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
T- правда F-ложь только перевод знаю
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