1 Способы Борьбы Рим. Папы с Реформацией ? 2 Признаки Абсолютизма

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Сперва про абсолютизм. 2. Признаки абсолютизма: Cосредоточение всей власти в руках монарха, прекращение деятельности сословно–представительных учреждений; Наличие разветвленного бюрократического аппарата, благодаря которому монарх управляет страной; Наличие постоянной армии. Монарх опирается не на поддержку вассалов, а на постоянное войско; Утрата сеньорами судебной и административной власти, их политику осуществляет государство. Государство достигает высшей степени централизации, поскольку законодательство, налоговая и внешняя политика являются прерогативой центральнй власти. Иногда королевская власть подчиняет себе церковь. Социальной основой абсолютизма являлось прежде всего дворянство, хотя возник абсолютизм в результате компромисса между дворянством и буржуазией. Так, в интересах буржуазии абсолютизм вел торговые войны, проводил политику меркантилизма и протекционизма, использовал методы внешнеэкономического принуждения. Абсолютизм сложился в ряде стран Зап. Европы: во Франции, в Англии, Испании. Наиболее законченную форму он приобрел во Франции, где встречаются все характерные особенности абсолютизма. Основы абсолютизма во Франции были заложены при Людовике XI (первый король абсолютистского типа) , его преемниках Карле VIII, Людовике XII, Франциске I. В период расцвета (во Франции и в Англии) абсолютизм сыграл прогрессивную роль в развитии экономики, завершении полит. централизации. Был ликвидирован в большинстве стран Европы в ходе буржуазных революций. 1. Контрреформация. Борьба папства против реформации. Силы католической церкви были далеко ещё не сломлены- Она по-прежнему господствовала реформации. в Испании и её колониях, в Португалии, Италии, Польше, Франции, Южной Германии. Оправившись от полученных ударов, католическая церковь перешла в контрнаступление против реформации. С новой силой задымились костры инквизиции. В Риме был учреждён центральный инквизиционный суд, который разбирал дела наиболее опасных для церкви еретиков. Был составлен список запрещённых книг, за чтение которых людям грозило предание суду инквизиции. Этот список существует и пополняется римскими папами и ныне. В него папы вносят в первую очередь произведения передовых учёных и писателей, подрывающие религию, развивающие науку, защищающие интересы трудящихся. Наконец, для борьбы с реформацией католической церковью была создана боевая монашеская организация - орден иезуитов (от латинского слова «Иезус» - Иисус). Иезуиты не были похожи на других монахов. Они не жили в монастырях, не носили специальной одежды. Внешне они ничем не отличались от обычных людей. Иезуиты стремились войти в доверие королей, знати, богачей и простых людей, чтобы тайно направлять их деятельность в интересах католической церкви. Иезуиты не брезговали ничем. «Цель оправдывает средства» гласил их девиз. Они широко использовали обман и предательство, подкуп и клевету, шпионаж и тайные убийства. Глава иезуитов («генерал ордена») обладал неограниченной властью и подчинялся лишь одному папе. Среди иезуитов царили строжайшая дисциплина и беспрекословное послушание. «Если церковь утверждает, что то, что нам кажется белым, есть чёрное, мы должны немедленно признать это» - таково было правило иезуитов. Орден иезуитов был очень богат. Иезуитам принадлежали огромные земли, промышленные предприятия, корабли. Члены ордена занимались ростовщичеством, выманивали у богачей завещания в пользу ордена. Богатства иезуитов использовались ими для пропаганды католицизма, подкупа нужных людей и содержания наёмных убийц. Чтобы завербовать церкви большее число приверженцев, иезуиты создавали свои школы. Воспитанники этих школ на всю жизнь становились послушными рабами церкви. Иезуиты помогали католическим государствам в борьбе против других стран. В начале XVII века они были организаторами и участниками нападения польских феодалов на Русское государство. Во Франции они убили в начале XVII века короля, который провозгласил равноправие католиков и протестантов. В Южной Америке иезуиты захватили целую страну - Парагвай и сделали её оплотом колониального гнёта, закрепощали индейцев, жестоко подавляли их восстания. Орден иезуитов существует и поныне. В наше время иезуиты - верные слуги империализма и реакции, злейшие враги коммунизма.