1. Среди предложений 1-3 найдите предложение с однородными членами. Напишите номер этого предложения. (1) А как хороши зимою покрытые льдом и снегом лесные озерки, застывшие малые реки, в которых продолжается невидимая глазу...

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1. Среди предложений 1-3 найдите предложение с однородными членами. Напишите номер этого предложения. (1) А как хороши зимою покрытые льдом и снегом лесные озерки, застывшие малые реки, в которых продолжается невидимая глазу жизнь! (2) Хороши зимою осиновые деревья с тончайшим кружевом своих голых ветвей на фоне темного елового леса. (3) Кое-где краснеют в лесу на рябине зазимовавшие ягоды, висят яркие гроздья калины. (Соколов-Микитов И.)

Автор: Гость