Почему в окнах устанавливают двойные рамы ,оставляя промежуток между ними 5 класс
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Почему в окнах устанавливают двойные рамы ,оставляя промежуток между ними 5 класс
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В этом промежутке есть воздух. Когда на улице холодно этот воздух не пропускает холод.Наверняка Вы замечали на таких" двойных" окнах непонятные понёки внутри. Это значит что это окно не очень прочное.
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