Запиши данные синонимы в порядке нарастания действия: Полыхать, гореть, тлеть, пылать.
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Запиши данные синонимы в порядке нарастания действия: Полыхать, гореть, тлеть, пылать.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Полыхать,пылать,гореть,тлеть.
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