Морфологический разбор слова - Клювом. Спасибо,
Русский язык
Морфологический разбор слова - Клювом. Спасибо,
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.(чем?) Клювом-сущ 2.Н.ф-клюв 3.ед .ч.,м.р 4.Т.п.,2 скл 5.Клювом -обс -.-.-.-.-.-.-.-
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