Помогите с номерами :1,4,5,6(кроме пункта г)),7(кроме пункта б)) Много задали на канику??ы )) В 1 НОМЕРЕ НАПИСАНО(кому не видно) Указать общую формулу гомологического ряда бензола

Химия
Помогите с номерами :1,4,5,6(кроме пункта г)),7(кроме пункта б)) Много задали на канику??ы )) В 1 НОМЕРЕ НАПИСАНО(кому не видно) Указать общую формулу гомологического ряда бензола
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