Помогите с номерами :1,4,5,6(кроме пункта г)),7(кроме пункта б)) Много задали на канику??ы )) В 1 НОМЕРЕ НАПИСАНО(кому не видно) Указать общую формулу гомологического ряда бензола

Химия

Помогите с номерами :1,4,5,6(кроме пункта г)),7(кроме пункта б)) Много задали на канику??ы )) В 1 НОМЕРЕ НАПИСАНО(кому не видно) Указать общую формулу гомологического ряда бензола

Автор: Гость