Помогите с контрольной #4 задание 1 и 3 ,что сможете пожалуйста!!!
Алгебра
Помогите с контрольной #4 задание 1 и 3 ,что сможете пожалуйста!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. 1) (a+7)² = a²+14a+49 2) (3x-4y)² = 9x²-24xy+16y² 3) (m-6)(m+6) = m²-36 4) (5a+8b)(8b-5a) = 64b²-25a² 3. (x-1)²-(x+3)(x-3) = x²-2x+1-(x²-9) = x²-2x+1-x²+9 = 10-2x
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