Составить Предложение с или простое и сложное

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Составить Предложение с или простое и сложное
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ваня,что ты будешь завтракать,блины или кашу?
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