Укажите особенности, характерные для покрытосеменных растений 1. двойное оплодотворение 2. отсутствие сосудов 3. преобладание спорофита 4. образование плодов 5. размножение спорами 6. образование семян на чешуйках

Биология
Укажите особенности, характерные для покрытосеменных растений 1. двойное оплодотворение 2. отсутствие сосудов 3. преобладание спорофита 4. образование плодов 5. размножение спорами 6. образование семян на чешуйках
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. двойное оплодотворение 3. преобладание спорофита  4. образование плодов
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Окружающий мир
Составить рассказ которого видела в парке
Ответить
Информатика
Какая программа нужна для дизайна ?
Ответить
Русский язык
Придумать предложения начинающиеся с одной и той же Буквы
Ответить
Математика
Выполните умножение а) 160 * 2,5 б) 30,002 * 0,1 в) 5,124 * 1 ,3 г) 0,094 * 0,0005 д) 20,5 * 30,6 е) 6,7 * 50,9
Ответить
Математика
Найти значение числа Х при уравнении Х+(1/Х)=2
Ответить