Укажите особенности, характерные для покрытосеменных растений 1. двойное оплодотворение 2. отсутствие сосудов 3. преобладание спорофита 4. образование плодов 5. размножение спорами 6. образование семян на чешуйках
Биология
Укажите особенности, характерные для покрытосеменных растений 1. двойное оплодотворение 2. отсутствие сосудов 3. преобладание спорофита 4. образование плодов 5. размножение спорами 6. образование семян на чешуйках
Ответ(ы) на вопрос:
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1. двойное оплодотворение 3. преобладание спорофита 4. образование плодов
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Выполните умножение а) 160 * 2,5 б) 30,002 * 0,1 в) 5,124 * 1 ,3 г) 0,094 * 0,0005 д) 20,5 * 30,6 е) 6,7 * 50,9