Найти значение числа Х при уравнении Х+(1/Х)=2

Математика
Найти значение числа Х при уравнении Х+(1/Х)=2
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Переносишь в влево все, умножаешь уравнение на х. И получиться квадратное уравнение. Корень 1.
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