Поможіть рішити 3.1-(х+2.8)=-8 (х+1,3)+1,5=1,3 8+(-13,1-х)=5,6
Математика
Поможіть рішити 3.1-(х+2.8)=-8 (х+1,3)+1,5=1,3 8+(-13,1-х)=5,6
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3,1 - (х + 2,8 ) = -8 х +2,8 = 3,1-(-8) = 11,1 х = 11,1-2,8 = 8,3 (х + 1,3) + 1,5 = 1,3 х +1,3 = 1,3-1,5 х + 1,3 = -0,2 х = -0,2-1,3 = -1,5 8 + (-13,1 - х) = 5,6 -13,1 - х = 5,6-8 = -2,4 х = -13,1 - (-2,4) х = -10,7
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