Помогите с контрольной #5 задание 1 и 3 плиз ,что сможете
Алгебра
Помогите с контрольной #5 задание 1 и 3 плиз ,что сможете
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) mˇ3+27nˇ3 = mˇ3 + (3n)ˇ3 = (m+3n)(mˇ2-3mn+9nˇ2) xˇ3-64xyˇ2 = x.(xˇ2 - 64yˇ2) = x.(x+8y)(x-8y) -3aˇ2+18a - 27 = -3.(aˇ2 -6a+9) = -3.(a-3)(a-3) 2ab+10b-2a-10= 2b(a+5)-2(a+5) = (a+5)(2b-2)=2.(b-1)(a+5) aˇ4 -16= (aˇ2+4)(aˇ2-4)=(aˇ2+4)(a+2)(a-2) 3)xˇ2-yˇ2 +x-y=(x+y)(x-y) + (x-y).1= (x-y)(x+y+1) 4xˇ2-4xy+yˇ2 -9 = (2x-y)ˇ2 - 3ˇ2= (2x-y+3)(2x-y-3) acˇ4-cˇ4 -acˇ2+cˇ2 = cˇ4(a-1)-cˇ2(a-1)= =(a-1)(cˇ4-cˇ2)=(a-1).cˇ2.(c+1)(c-1)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська мова
Наведені іменники поставте в родовому відмінку однини. Голос, колос, пирій, час, ??ісяць, понеділок, спокій, сміх, урок, обрій, роман, вплив, на...
Литература