Какие новые черты в быту столичного дворянства появились при Александре 1?
История
Какие новые черты в быту столичного дворянства появились при Александре 1?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Во-первых, стала бурно развиваться общественная жизнь, появились театры, английские клубы, в которых мужчины после обеда, играли в карты, разговаривали о политике, а затем были танцы. Во-вторых, стало принято совершать проминад, т.е. гулять по бульварам со множеством магазинов.
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