Какие новые черты в быту столичного дворянства появились при Александре 1?

Гость: Гость:

Во-первых, стала бурно развиваться общественная жизнь, появились театры, английские клубы, в которых мужчины после обеда, играли в карты, разговаривали о политике, а затем были танцы. Во-вторых, стало принято совершать проминад, т.е. гулять по бульварам со множеством магазинов.