Какие новые черты в быту столичного дворянства появились при Александре 1?

История
Какие новые черты в быту столичного дворянства появились при Александре 1?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Во-первых, стала бурно развиваться общественная жизнь, появились театры, английские клубы, в которых мужчины после обеда, играли в карты, разговаривали о политике, а затем были танцы. Во-вторых, стало принято совершать проминад, т.е. гулять по бульварам со множеством магазинов.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Пожалуйста!! Только сочинение!! Прошу вас!! Побыстрее
Ответить
Українська мова
Наведені іменники поставте в родовому відмінку однини. Голос, колос, пирій, час, ??ісяць, понеділок, спокій, сміх, урок, обрій, роман, вплив, на...
Ответить
Литература
Составь рассказ о произведения пришвина . в этом тебе помогут вопросы : что интере??ует Пришвина
Ответить
Алгебра
Решите. Только распишите все плз
Ответить
Русский язык
Ну пожалуста помогите написать упр.478 срочно надо
Ответить