Ну пожалуста помогите написать упр.478 срочно надо

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Ну пожалуста помогите написать упр.478 срочно надо
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Льняной, песчаный, оловянный, глиняный, нефтяной 2) Осиный, лебединый, лошадиный, львиный, орлиный, соловьиный 3) Кухонный, торжественный, тыквенный, дискуссионный, станционный 4) Чугунный, карманный, туманный, машинный, вагонный
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