Помогите,пожааалуйста. 1.запишите число 6 в виде дроби со знаменателем: 1----- 2--- 3---- 6---- 7------ 10----- 2.Сложите 1/4 числа 80 и 3/4 числа 80. Объясните полученный результат. и 3.Заполнить пропуски: фотка .

Гость: Гость:

1. 6/1 6/2 6/3 6/6 6/7 6/10 2. 1/4+80=80 1/4 3/4+80=80 3/4 А в 3 задании зайди в интернет и напиши автор учебника и рядом напиши (готовые домашние задания). Мне просто лень писать...