Глаголы отвечающие на вопросы что делать? что сделать? стоят в ----------------------------- форме и имеют суффиксы ---------- Например: ---------_---------------------
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Глаголы отвечающие на вопросы что делать? что сделать? стоят в ----------------------------- форме и имеют суффиксы ---------- Например: ---------_---------------------
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Глаголы отвечающие на вопросы что делать ? что сделать? стоят в неопределённой форме и имеют суффиксы ть или ться Например: бегать,бояться
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