Помогите составить расписание занятий на один учебный день в школе Древней Греци??
История
Помогите составить расписание занятий на один учебный день в школе Древней Греци??
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1.Грамота 2.Музыка 3.Пение 4.Стихосложение 5.Математика 6.История 7.География 8.Философия
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