Что нового появилось в планировке Москвы в эти годы, начало 19 века?

История
Что нового появилось в планировке Москвы в эти годы, начало 19 века?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Появилось много новых особняков, что радовало глаз. Появилось много заграничных магазинов и лавок, перешедших из Немецкой слободы. Кузнецкий мост, например, стал излюбленным местом покупок модниц и модников.
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