50 баллов||| Найдите наибольшее и наименшьее значения функции y=2-2x-x2 на отрезке [2;3] ??2 = типо в квадрате
Алгебра
50 баллов||| Найдите наибольшее и наименшьее значения функции y=2-2x-x2 на отрезке [2;3] ??2 = типо в квадрате
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
F ( Y ) = 2 - 2x - x^2 ; F ' ( Y ) = - 2 - 2x ; F ' ( 2 ) = - 2 - 4 = - 6 ; F ' ( 3 ) = - 2 - 6 = - 8 ; - 6 > - 8 ; Ответ наибольшее минус 6, наименьшее минус 8!
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