50 баллов||| Найдите наибольшее и наименшьее значения функции y=2-2x-x2 на отрезке [2;3] ??2 = типо в квадрате

Алгебра

50 баллов||| Найдите наибольшее и наименшьее значения функции y=2-2x-x2 на отрезке [2;3] ??2 = типо в квадрате

Автор: Гость