Добрый день! Помогите. Прочитай условие задачи. Запиши вопрос к каждому выражени??. Для обновления сада привезли 29 саженцев яблонь, саженцев груш на 6 больше, чем яблонь, а слив - на 8 меньше, чем груш. 29 + 6 ____________ ...

Математика

Добрый день! Помогите. Прочитай условие задачи. Запиши вопрос к каждому выражени??. Для обновления сада привезли 29 саженцев яблонь, саженцев груш на 6 больше, чем яблонь, а слив - на 8 меньше, чем груш. 29 + 6 ____________ (29 + 6) - 8__________ (29 + 6) + 29_________

Автор: Гость