Добрый день! Помогите. Прочитай условие задачи. Запиши вопрос к каждому выражени??. Для обновления сада привезли 29 саженцев яблонь, саженцев груш на 6 больше, чем яблонь, а слив - на 8 меньше, чем груш. 29 + 6 ____________ ...
Математика
Добрый день! Помогите. Прочитай условие задачи. Запиши вопрос к каждому выражени??. Для обновления сада привезли 29 саженцев яблонь, саженцев груш на 6 больше, чем яблонь, а слив - на 8 меньше, чем груш. 29 + 6 ____________ (29 + 6) - 8__________ (29 + 6) + 29_________
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)сколько саженцев груш
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