Почему в современном мире не увеличивается количество кислорода?
Биология
Почему в современном мире не увеличивается количество кислорода?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потому что в современном мире кол-во растительных организмов с каждым годом всё меньше по сравнению с прошлыми годами, следовательно, намного меньше происходит фотосинтез, что влечёт за собой меньшую производительность кислорода, который выделяется при фотолизе воды
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
5. Odd one out!Какие прилагательные надо переставить , чтобы в каждой группе не осталось лишнего слова ? А. salty,sweet,sour,big. В. soft,wet,c...
Английский язык
Математика
Решите задачу с помощью уравнения: "Если задуманное число вычесть из 337, то получится 176. Каково задуманное число?" Помогите плииииииииииииии...
Английский язык
Даю 100 баллов!!! Give a 2-minute talk on hobbies. Remember to say: -what hobbies are popular today -what hobbies you have -how much time...