Почему в современном мире не увеличивается количество кислорода?

Гость: Гость:

Потому что в современном мире кол-во растительных организмов с каждым годом всё меньше по сравнению с прошлыми годами, следовательно, намного меньше происходит фотосинтез, что влечёт за собой меньшую производительность кислорода, который выделяется при фотолизе воды