Уравнения: -=36+12х 4х-=7 -4х--25=20х
Алгебра
Уравнения: -=36+12х 4х-=7 -4х--25=20х
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-x²=36+12x -x²-12x-36=0 x²+12x+36=0 x=-6 4x-x²=7 x²-4x+7=0 D=16-28= -12 Нет корней -4x-x²-25=20x x²+4x+20x+25=0 x²+24x+25=0 x1= -25 x2=1
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