Log5(x+12)=log9(x+12)
Математика
Log5(x+12)=log9(x+12)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ОДЗ: x+12>0, x>-12 log₅1=0 log₉1=0, => x+12=1. x=-11 ответ: х=-11
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