Log по основанию (корень из 2 + корень из 13)/5 от 4 больше или равно log по тому же основанию от (5-2^x) ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ,ПОЖАЛУЙСТА

Алгебра
Log по основанию (корень из 2 + корень из 13)/5 от 4 больше или равно log по тому же основанию от (5-2^x) ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ,ПОЖАЛУЙСТА
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ОДЗ: 5-2ˣ>0   2ˣ<5   log₂2ˣ<log₂5   x<log₂5≈2,32.                           Сначала определим - основание 1<(√2+√13)/5>1. Допустим (√2+√13)/5>1  ⇒ ((√2+√13)/5)²>1² 2+2*√(2*13)+13>5² 15+2*√26>25 2*√26>10   I÷2 √26>5 (√26)>5² 26≡>25  ⇒ основание >1  ⇒ 4>5-2ˣ 2ˣ>1 x>0. Согласно ОДЗ х∈(0;log₂5).
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