Log по основанию (корень из 2 + корень из 13)/5 от 4 больше или равно log по тому же основанию от (5-2^x) ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ,ПОЖАЛУЙСТА

Алгебра

Log по основанию (корень из 2 + корень из 13)/5 от 4 больше или равно log по тому же основанию от (5-2^x) ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ,ПОЖАЛУЙСТА

Автор: Гость