Напиши небольшое сочинение о своем посещении зоопарка или дельфинарий
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Напиши небольшое сочинение о своем посещении зоопарка или дельфинарий
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Когда мы с мамой пошли в зоопарк, я увидела много красивых и чудесных животных,которых раньше видела только на картинках. в больших вольерах расхаживали гордые павлины, тигры , львы, гиены. Мне даже разрешили покормить пингвинёнка! за зоопарком находился кофитерий. мыинемного перекусили и поехали домой. Вот так мы провели день в зоопарке!
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