В СЛОВАХ ОПРЕДЕЛИТЬ ПАДЕЖ СКЛОНЕНИЯ. лесу.солнышко.день.жителей.лужа.кустик.ивы.??очками. край.леса.лосиха.лосенком.ветки.сок.солнце.шорох.малыш.волку.мать.ночь.животное.

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В СЛОВАХ ОПРЕДЕЛИТЬ ПАДЕЖ СКЛОНЕНИЯ. лесу.солнышко.день.жителей.лужа.кустик.ивы.??очками. край.леса.лосиха.лосенком.ветки.сок.солнце.шорох.малыш.волку.мать.ночь.животное.
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Дательный,именительный,именительный,родительный,именительный,именительный,родительный,творительный,именительный,родительный,именительный,творительный,родительный,именительный,именительный,именительный,именительный,дательный,именительный,именительный,именительный.
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