Помогите решить: Дано треугольник DCK-п/у KM I CD, угол K= 90 градусов MC=8 MD=6 Найти sinC cosC tg C
Геометрия
Помогите решить: Дано треугольник DCK-п/у KM I CD, угол K= 90 градусов MC=8 MD=6 Найти sinC cosC tg C
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