Помогите решить: Дано треугольник DCK-п/у KM I CD, угол K= 90 градусов MC=8 MD=6 Найти sinC cosC tg C

Геометрия
Помогите решить: Дано треугольник DCK-п/у KM I CD, угол K= 90 градусов MC=8 MD=6 Найти sinC cosC tg C
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решение во вложенном файле!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Как можно перенести слово (объявление)
Ответить
Українська література
Власні враження від прочитаного " Кавказ" Т.Шевченко ? Віршований розмір
Ответить
Математика
А) 3/4 + 2/3 б) 3/10 + 2/15 в) 4/9+1/6 г) 7/15 + 3/40 выполните сложение
Ответить
Биология
Что такое Паутина Где вы ее видели чаще всего используют дополнительную литерату??у Напишите как паук плетет и Каковы ее особенности
Ответить
Математика
Как тут расстаить скобки 40:5+3+12=2
Ответить